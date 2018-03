Van Gerwen na valse start op halve kracht naar finaledag European Darts Open

LEVERKUSEN - Michael van Gerwen heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de finaledag van de European Darts Open in het Duitse Leverkusen. De Vlijmense nummer één van de wereld herstelde zich van een matige start en versloeg de Schot Cameron Menzies in de tweede ronde.

Van Gerwen kwam moeizaam op dreef tegen de 28-jarige Menzies, die de eerste twee legs brutaal naar zich toe trok (0-2). Uiteindelijk slaagde Mighty Mike erin de partij naar zijn hand te zetten en met 6-3 te winnen, al kwam hij niet tot zijn gewenste niveau. Van Gerwen gooide uiteindelijk een gemiddelde van 94.82, tegenover 84.3 van Menzies.

Tweede valse start op rij

Afgelopen donderdag kende Van Gerwen ook al zo'n valse start, toen hij in de Premier League tegen Michael Smith eveneens op een 0-2 achterstand kwam. Van Gerwen klaagde toen over pijntjes in zijn rechterarm, maar herpakte zich en won de partij alsnog met 7-2.

Winnaar pakt 28.000 euro

Op zondag staan in Leverkusen de derde ronde, kwartfinale, halve finale en finale op het menu van het evenement in de Ostermann-Arena. Het is het eerste van dertien European Tour evenementen in dit kalenderjaar. De winnaar in Leverkusen mag ruim 28.000 euro bijschrijven op zijn bankrekening.