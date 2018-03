RKC kan ook bij Telstar geen einde maken een treurige reeks uitduels: 0-0

Donny van Iperen van Telstar in duel met RKC'er Irvingly van Eijma. (Foto: VI Images)

VELZEN - RKC Waalwijk is er ook zaterdagavond niet in geslaagd een einde te maken aan een beroerde reeks uitwedstrijden in de Jupiler League. De ploeg van trainer Hans de Koning bleef op bezoek bij Telstar voor de negentiende keer op rij zonder zege buiten Waalwijk: 0-0.

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat RKC bij een uitwedstrijd als winnaar van het veld stapte. Na de zege bij Achilles '29 (2-3) op 13 maart 2017 volgden acht gelijke spelen en elf nederlagen. Die belabberde uitvorm maakt een stunt van de Waalwijkers in de strijd om de laatste periodetitel op voorhand al bijna onmogelijk.

Niet saai

Hoewel de uitslag tegen Telstar anders doet vermoeden was het duel in het Rabobank IJmond Stadion bepaald niet saai te noemen. Beide ploegen creëerden kansen en wisselden sterke fases in de wedstrijd af met perioden vol slordigheden.

Opnieuw geen goals

Voor RKC was deze 0-0 alweer de zesde (!) doelpuntloze wedstrijd van dit Jupiler League-seizoen. RKC speelde tot nu toe 31 competitieduels en bleef daarin al twaalf keer zonder doelpunt, het meeste van alle clubs.