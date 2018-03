Dode vrouw in een huis in Wernhout, de recherche doet onderzoek

WERNHOUT - In een huis in de Julianalaan in Wernhout is in de nacht van zaterdag op zondag een dode vrouw gevonden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is niet bekendgemaakt. De recherche doet onderzoek.

De politie zette een deel van de omgeving af met linten.



Volgens een ooggetuige doet de politie onderzoek in en rond het huis en zal dit nog 'uren gaan duren'.



Traumaheli

De vondst van de dode vrouw maakte de politie rond vier uur 's nachts bekend. Een uur eerder was een traumahelikopter opgeroepen om naar de Julianalaan te komen.



Meer informatie volgt.