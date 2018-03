Het gaat maar door: weer gaat een auto in vlammen op in Tilburg

TILBURG - Aan de Rijssenstraat in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond vier uur ontdekt door buurtbewoners.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Ook een auto die vlakbij deze auto geparkeerd was, liep schade op.



Berger

Een berger heeft de uitgebrande auto getakeld. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.



Tilburg wordt al ruim een jaar geteisterd door autobranden.