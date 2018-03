Caspar gaat met zijn handbike 1000 meter klimmen op berg vol haarspeldbochten

BREDA - Een berg beklimmen terwijl je twee prima benen hebt, is al een flinke uitdaging. Een berg beklimmen terwijl je in een rolstoel zit, klinkt bijna onmogelijk. En toch denkt Caspar Evers uit Breda dat hij het kan.

Caspar heeft al sinds zijn achttiende last van epileptische aanvallen. Acht jaar geleden ging het mis op het station in Breda. "Ik ben die dag op de automatische piloot over het perron gelopen richting de trein", herinnert hij zich. "Ik was niet bij bewustzijn, maar probeerde toch de deuren te halen." De trein vertrok echter al. "Daarop viel ik tussen de trein en het perron." Bij het ongeluk raakte hij zijn onderbeen kwijt en daardoor stond zijn leven op zijn kop.

Haarspeldbochten

Tot die tijd was Caspar een fanatiek sporter. "Ik heb lang aan wedstrijdatletiek gedaan. Maar door dat ongeval vond er een ommezwaai plaats en deed ik nog maar weinig aan sport. Het is een uitdaging om nu weer iets te bereiken."

En dus gaat hij 14 juni op zijn handbike meedoen aan de beklimming van de Kaunertalergletscherstrasse in Tirol. In totaal vaardigen twaalf revalidatiecentra teams van vijf of zes mensen af. Caspar doet mee in Team ZeeBra van Revant.

De deelnemers wacht een pittige opgave, een klim van duizend meter. "Twintig kilometer bergop", weet de Bredanaar. "Het is een berg met stukken van zestien procent stijgingspercentage en met flink wat haarspeldbochten."

Souplesse

Caspar traint op de wielerbaan in Breda samen met zijn zwager Mark. "Caspar doet het perfect", vindt Mark. "De eerste keer dat we trainden zat ik met twee vingers in de neus op het kleinste verzet te rijden. Maar dat veranderde naarmate we verder gingen. Nu moet ik serieus mee trappen. Heuvel op gaat hij echt op souplesse in plaats van kracht."

Als Caspar straks met zijn revalidatieteam en zwager Mark aan de start staat, heeft hij één doel. "De top halen. Ik zal niet opgeven."