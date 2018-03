Overvol speelschema voor amateurclubs door vele afgelastingen: 'Zal voor meer spierpijn zorgen'

ELSENDORP - Enorm slechte weersomstandigheden zorgden voor veel afgelaste voetbalwedstrijden in het amateurvoetbal. Die wedstrijden moeten natuurlijk ook ingehaald worden. April wordt daarom een extreem drukke periode voor amateurploegen. Zo ook voor vijfdeklasser Elsendorp. Het eerste elftal speelt komende maand maar liefst negen wedstrijden.

Het lijkt wel een speelschema van een profclub, maar niet is minder waar. Het eerste elftal van VV Elsendorp heeft pas twaalf wedstrijden kunnen spelen dit seizoen. Er staan nog veertien matches op het programma. In juni gaat de zomerstop in en dus moeten de amateurs nog flink aan de bak.

Iedere zondag en donderdag in april zal het team een wedstrijd spelen. "Zondag en donderdag volle bak en dinsdag een beetje uitlopen. Dan zien we wel hoe het verloopt", vertelt aanvoerder Dick de Bruijn. "We hebben een brede selectie, iedereen is fit en er zijn weinig blessures, dus ik denk dat het goed moet komen. Het zal hier en daar wel voor meer spierpijn zorgen dan gebruikelijk."

Hersteldrankjes

Er valt nog genoeg te winnen voor het team. In totaal zijn er nog 42 punten te behalen. Elsendorp kan nog een flink aantal plaatsen stijgen, dus iedereen wil zich volledig inzetten. De pilsjes laten ze dus maar even staan, een hersteldrankje gaat er beter in.

Toch zijn de doordeweekse wedstrijden lastig. "Op 5 april hebben we de eerste wedstrijd op donderdag, uit naar Nederwetten. We moeten dan om halfzeven spelen, dus jongens die tot vijf uur bij de baas werken, zullen dat niet halen. Daarom moeten we wijzigingen in de opstelling doorvoeren", aldus Dick.

Bekertoernooi

Normaal gesproken spelen de teams in het begin doordeweeks het bekertoernooi en dan begint op zondag de competitie. In een pilot van de KNVB wordt nu eerst het bekertoernooi op zondagen gespeeld en begint de competitie eind september pas. Het team baalt van de situatie en schreef al in een brief naar de KNVB dat zij de pilot niet geslaagd vinden.

"Ik kan het begrijpen dat de hoofd-, eerste- en tweedeklassers na de vakantie eerst met de hele groep willen trainen voor de competitie start. Maar in onze competitie is het plezier in het voetbal net zo belangrijk als de prestaties. Ik zie de noodzaak niet zo laat pas te beginnen."