Man met bivakmuts wilde konijntjes vangen, politie trapt er niet in en pakt hem op

VELDHOVEN - Heb je een bivakmuts, een mes en een zaklamp nodig om konijnen te vangen? Volgens een Eindhovenaar wel. De politie denkt er anders over: de man werd zaterdagnacht met een stadgenoot aangehouden bij bedrijventerrein De Run in Veldhoven.

Agenten zagen het tweetal op hun buik door een greppel kruipen, langs de snelweg A67. De mannen van 47 en 53 zitten vast. Ze zijn bekenden van de politie.

Verdachte situatie

De politie was even na middernacht gealarmeerd over een verdachte situatie bij de ingang van een parkeergarage. Het hekwerk was kapotgesneden.



Toen de twee mannen werden betrapt, gooiden ze diverse spullen weg, waaronder een bivakmuts. Volgens een beveiliger moet de schade aan het hekwerk diezelfde nacht zijn aangebracht. De mannen werden daarop aangehouden. Eén van de twee verdachten verklaarde dat er niets aan de hand was. “Ik ben konijntjes aan het vangen”, zo vertelde hij. Wat zij precies van plan waren wordt verder onderzocht. Ze zitten voorlopig vast.