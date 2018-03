Hans Smolders wil graag coalitie vormen met D66, de partij die hem juist uitsluit

Hans Smolders was te gast in KRAAK.

EINDHOVEN - Hans Smolders wil in Tilburg het liefst een coalitie vormen met D66. De twee grootste partijen samen, zo schetst de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen zijn ideaalbeeld in de talkshow KRAAK. Het lijkt een logische gedachte, ware het niet dat D66 de Lijst Smolders al bij voorbaat heeft uitgesloten.

Voor een meerderheid heeft Smolders D66 niet nodig, maar zo simpel ligt het niet. ''Ik vind dat ik ze wel nodig heb. Een partij die negen zetels heeft behaald kun je niet zo maar aan de kant zetten. Die heeft een draagvlak in Tilburg."

Verkiezingspraat

Smolders verwacht dat D66 wel bijdraait. Hij doet hun weigering om samen een coalitie te vormen af als verkiezingspraat. ''Verstandige mensen kunnen van mening veranderen. Je kunt het toch democratisch niet uitleggen dat je een partij aan de kant schuift die met tien zetels veruit de grootste is? Dat zullen die 16.000 kiezers echt niet pikken."

LEES OOK: D66 Tilburg: niet met Hans Smolders in een coalitie

Dat D66 niet wil samenwerken, kan Smolders ook niet begrijpen. ''We hebben de afgelopen vier jaar hartstikke goed samengewerkt. We hebben 81 procent van de voorstellen gesteund omdat die gewoon goed waren. Dat wij een ander wereldbeeld hebben, klopt niet. Dat is een drogreden. Het CDA staat qua drugsbeleid en ethische kwesties ook haaks op D66 en daar hoor je ze ook niet over."

Formateur

De huidige coalitie van D66, CDA, SP en GroenLinks kan - met een meerderheid van één zetel - in theorie gewoon door. Smolders heeft oud-rector van de universiteit Philip Eijlander aangesteld als informateur. Eijlander gaat deze week verkennende gesprekken voeren.