Etienne Bax breekt sleutelbeen bij start van zijspancrossseizoen

OSS - Etienne Bax is bij de eerste race van het nieuwe zijspanseizoen zwaar geblesseerd geraakt. De coureur uit Bergeijk brak in Oss zijn sleutelbeen na een valpartij in de eerste manche.

Bax kwam na een probleem bij de start vanaf een laatste plaats terug naar een vierde positie. Met nog een aantal ronden te gaan kwam hij echter ten val. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen.

Bax gaat zondag nog onder het mes en hoopt over twee weken al weer op de motor te zitten bij de GP in Frankrijk.

