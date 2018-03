Jeffrey Herlings tweede in eerste manche van MXGP Valencia

Jeffrey Herlings eindigde als tweede in Valencia. (Archieffoto)

VALENCIA - Motorcrosser Jeffrey Herlings is zondag als tweede geëindigd in de eerste manche van de MXGP in Valencia.

De coureur uit Oploo moest alleen wereldkampioen Antonio Cairoli voor zich dulden. Het tweetal had een straatlengte voorsprong op de rest van het veld.

Glenn Coldenhoff uit Heesch finishte als elfde.