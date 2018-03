Vrouw uit Wernhout om het leven gebracht, man aangehouden

WERNHOUT - De vrouw die zaterdagnacht in een huis aan de Julianalaan in Wernhout dood werd aangetroffen, is om het leven gebracht. Dat meldt de politie. Een man van 47 jaar uit dezelfde plaats is aangehouden.

De overleden vrouw is de 46-jarige bewoonster van het huis. Het is nog niet duidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld. "Het rechercheteam houdt alle scenario's open", aldus de politie.

De politie doet de komende dagen nog onderzoek in de woning van de vrouw. Forensische rechercheurs deden zaterdag al sporenonderzoek. Ook hebben agenten gesprekken gevoerd in de wijk.

Gezin

In het huis zou een gezin met twee tieners wonen. Buren vertellen dat ze rond een of twee uur 's nachts 'klappen' hoorden. "Maar ik kan niet geloven dat het schoten waren", vertelt een buurman. Het gezin zou niet bekendstaan als probleemgezin. Buurtbewoners spreken van een 'heel normaal gezin'. Ze zijn dan ook verrast over de vondst van de dode vrouw. "Hier gebeurt nooit iets."

De 47-jarige verdachte wordt op het politiebureau verhoord. Over de precieze betrokkenheid van de opgepakte man en de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer zegt de politie nog niets.