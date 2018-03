Fastfood maar dan gezonder: een Drive-in voor aardbeien

UDEN - Je bestelling doorgeven bij een praatpaal, doorrijden naar het volgende raampje, betalen en je gekochte producten in de auto opeten: een bekende fastfoodformule. Jan & Birgitte van den Elzen gaven er hun eigen draai aan. In Uden opende zondag hun Aardbeien Drive-in.

Eerder zorgden de aardbeienkwekers al voor de aankleding van een rotonde in Uden, door er enorme aardbeien op te plaatsen. Tegenover die rotonde opende zondag een nieuwe blikvanger om hun zomerkoninkjes aan de man te brengen. De echte aardbeienfan kan bij de drive-in het hart ophalen. Naast bakjes aardbeien is het aanbod uitgebreid met wafels, aardbeien in chocolade en aardbeiensmoothies.

Tekst gaat door onder video.









Avocadobar

Jan & Birgitte hadden al langer een aardbeienautomaat en het idee om wat anders te doen lag er al langer. Een bezoek aan de avocadobar in Amsterdam ogende de ogen van het gezin. Het verraste hen hoeveel verschillende gerechten je kunt maken met een product. Als dat met avocado's kan, dan ook met aardbeien.

Fietsers en voetgangers hebben helaas pech. De Aardbeien Drive-in is alleen voor gemotoriseerd verkeer. Wel kunnen zij hun aardbeien halen bij de automaat een stukje verder op. Helaas kunnen ze daar enkel bakjes aardbeien kopen. Voor de andere producten zullen ze toch de auto in moeten stappen.

LEES OOK: Metershoge aardbeien op rotonde A50 bij Uden, kweker Jan van den Elzen maakt groots reclame