Auto-inbraken in Loon op Zand, achtjarige meisjes speuren mee naar daders

LOON OP ZAND - Aan het Oude Raadhuisplein in Loon op Zand is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in zes auto's. Agenten deden zondagochtend buurtonderzoek en kregen spontaan hulp van twee achtjarige meisjes uit Loon op Zand.

De meisjes ontpopten zich als jonge detectives en hielpen de agenten met het onderzoek. Ze schreven een uitgebreid verslag met allerlei tips en details ('Verdacht hek bij de apotheek is open, is nooit open'). De bevindingen zijn door de politie op Facebook gedeeld, de meisjes worden bedankt voor de goede hulp.

Er zou rond middernacht glasgerinkel zijn gehoord door buurtbewoners. Voor zover bekend is er niets gestolen uit de auto's. Al doet de overdracht van de meisjes anders vermoeden. Zij hebben genoteerd dat een bril en cd's gestolen zijn. Het onderzoek wordt vervolgd...