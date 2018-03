Auto vliegt uit de bocht in Oisterwijk, vier gewonden

OISTERWIJK - Een auto is zondagavond uit de bocht gevlogen aan de Scheibaan in Oisterwijk. Volgens omstanders zijn vier mensen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond negen uur. In totaal zijn vijf ambulances opgeroepen, momenteel zijn er twee ter plaatse. Ook een brandweerwagen en politie zijn aanwezig. Het zou gaan om vijf inzittenden, waarvan vier mensen gewond zijn geraakt.

De auto is tot stilstand gekomen tegen een boom. Door de botsing is de boom omgevallen en ligt over de weg. De Scheibaan is tijdelijk afgesloten, de weg loopt door een bosgebied. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.