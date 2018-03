Dichte mist, denk aan je verlichting: politie schrijft al verschillende bekeuringen uit

RAAMSDONKSVEER - In heel de provincie moet het verkeer maandagochtend rekening houden met plaatselijk dichte mist. Hiervoor waarschuwt het KNMI. Het meteorologisch instituut heeft code geel afgegeven. In onze provincie geldt de waarschuwing tot tien uur. De politie in onder meer West-Brabant laat weten maandagochtend al verschillende bekeuringen te hebben uitgeschreven voor het rijden zonder licht in de mist.

Zet je verlichting niet op automatisch, waarschuwt de politie. Je verlichting gaat dan namelijk niet aan. "Sensoren detecteren duister, geen mist."

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat ze hun mistachterlicht pas mogen gebruiken als het zicht minder dan vijftig meter is, 'een half hectometerpaaltje'.

Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport vielen de problemen maandagochtend vroeg mee.