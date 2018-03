Dode gevonden op afgelegen plek in Helmond: Lichaam ligt op een akker

HELMOND - Op een afgelegen plek aan de Steenovenweg in Helmond, vlakbij de Automotive Campus, is maandagochtend rond acht uur een dode gevonden. De vondst werd gedaan op een akker aan de rand van een bosgebied, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.

Of het gaat om een man of vrouw is volgens een woordvoerder van de politie nog niet duidelijk. Ook kon de politie maandagochtend nog niet zeggen wie de melding van de vondst van het lichaam had gedaan. Forensische experts doen onderzoek naar de omstandigheden, laat een politiewoordvoerder weten.









Ze verwacht dat er in de loop van de dag meer duidelijkheid komt.