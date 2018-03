Buren over familie Wernhout: 'Het was een heel normaal gezin'

WERNHOUT - De politie doet maandag verder onderzoek naar de vondst van een dode vrouw (46) in een woning in Wernhout. Ze kan nog niet zeggen, of de 47-jarige man die zondag werd aangehouden, de man van het slachtoffer is. Buurtbewoners zijn intussen vol ongeloof. In Wernhout kent iedereen elkaar, het verlies komt hard aan.

In het huis aan de Julianalaan zou een gezin met twee tieners wonen. “Ik heb geen idee wat er is gebeurd, ik heb wel gehoord dat mensen klappen hebben gehoord”, aldus een van de buurtbewoners, die over een ‘normale familie’ spreekt. “Ze gingen overal samen naartoe, naar de voetbal bijvoorbeeld. Ze gingen samen met de fiets of auto op pad, we hebben er nooit geen last van gehad. De man bracht samen met zijn dochter op woensdag het weekblad rond.”

Het was een heel normaal gezin, de vader werkte op een vrachtwagen en de moeder was secretaresse, aldus inwoners van het dorp.

Een andere buurman zegt: “Ik heb rond een uur of twee paar klappen gehoord, maar weet niet hoe of wat, ik zat binnen voor de tv. Het was een doorsnee gezin, nooit geen problemen. Ik sta ervan te kijken. ”