Ongeluk op A67 bij Deurne, tankwagen met gevaarlijke vloeistof betrokken

DEURNE - Op de A67 bij Deurne is een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en twee personenauto's. Een van de betrokken vrachtwagens zou een gevaarlijke stof vervoeren.

Een vrachtwagenchauffeur kwam even vast te zitten in zijn cabine, maar kon zelf uit het voertuig komen. Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikoper zijn opgeroepen. Het is nog onduidelijk om wat voor gevaarlijke stof het gaat. Er wordt onderzocht of er een lek is.

File

Door het ongeluk staat er een file richting Eindhoven tussen Asten en afrit Helden. De vertraging is ongeveer een half uur laat de ANWB weten.