Twee nieuwe advocaten voor Klaas Otto

BREDA - Klaas Otto heeft twee nieuwe advocaten. De oprichter van motorclub No Surrender die wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging zal voortaan worden verdedigd door Niels van Schaik en Sanne Schuurman.

De verdachte moest eerder deze maand op zoek naar een nieuwe advocaat omdat Louis de Leon was gestopt. Hij wilde het proces opschorten omdat Klaas Otto (50) geestelijk niet in staat zou zijn om de zaak te volgen.



Extra beveiligde zittingzaal Rotterdam

De strafzaak tegen Otto gaat donderdag verder in de extra beveiligde

rechtbank in Rotterdam. In de aanklacht staan onder meer witwassen en afpersing.



Advocaat Niels van Schaik uit Utrecht zegt dat hij zich

nog aan het verkennen is en dat hij nog tijd nodig heeft om zich in

te werken.



Vrijlating vragen

Hij gaat donderdag de rechtbank Breda wel vragen of Otto kan worden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Otto zit al in voorarrest sinds de zomer van 2016 en sinds afgelopen zomer in een extra zwaar regime in Vught.



Van Schaik noemt de verdediging van Klaas Otto een mooie uitdaging.

,,Het is een mooie zaak'', reageerde hij.



De Leon blijft wel in andere zaken

Er lopen nog twee andere rechtszaken tegen Klaas Otto. Daarin blijft Louis de Leon wel gewoon de advocaat van Otto. Die zaken zijn de beinvloedingskwestie van getuigen en de zware mishandeling van een clublid in Bergen op Zoom.