De Tijn-coupe, het liefste ijsje van Nederland, gaat landelijk

HAPERT - Een ijsje eten en daarmee onderzoek naar hersenstamkanker sponsoren. Het kan als je de Tijn-coupe bestelt, vernoemd naar de Hapertse nagellakheld Tijn Kolsteren (6) die leed aan deze ziekte en vorig jaar overleed. Drie Brabantse ijssalons hebben zich inmiddels aangemeld bij Stichting Emmy om zo'n coupe in het assortiment op te nemen.

"Het idee van de Coupe Tijn komt van Frank Onnou, ambassadeur van Stichting Semmy", vertelt Joost Coolegem. Zijn IJssalon Matteo in Oisterwijk gaat - samen met De Smaak in Eersel en 't IJsboerinneke in Moergestel - meedoen aan de actie. "Frank stelde het ijsje samen in de lievelingskleuren van Tijn: rood, roze, paars en blauw. Hij bakte een handje, kocht prikkertjes en strooisel en zette de foto van het geheel die op Facebook met de vraag: welke ijssalon gaat dit verkopen?



Landelijk opzetten

Eén ijssalon begon ermee: de winkel vlakbij de ouders van de Hapertse nagellakheld, die twee jaar geleden 2,5 miljoen ophaalde tijdens Serious Request in Breda. "Deze ijssalon deed dit twee maanden en heeft daarmee een leuk bedrag opgehaald", weet Coolegem. "Toen ik dit op Facebook las, liet ik weten dat ik als ijsbereider hier graag mee wilde helpen en wil proberen het landelijk op te zetten."



In het najaar kwamen alle geïnteresseerden bij elkaar. Voor het maken van het 'handkoekje' werd Coolegem door een collega op weg geholpen. "Die wees me erop dat een koekjesbakker in Maastricht koekjes in ieder formaat maakt. Die sponsorde honderd dozen. Prikkers van ara's - waar Tijn een liefhebber van was - waren niet te verkrijgen. "Maar er was wel een bedrijf dat andere dierenprikkertjes op de plank had liggen." En zo kwam alles bij elkaar. Vorige week hadden de initiatiefnemers al het benodigde materiaal binnen.



Vrije invulling

In totaal gaan nu negentien ijssalons de Tijn-coupe verkopen. Maar de salons krijgen de vrijheid om aanpassingen door te voeren. "Kijk, vier bollen - zoals Onnou bedacht - vinden de meeste mensen veel te veel. Daarom hebben we ijssalons de vrijheid gegeven om het bij twee of drie te houden. Doe daar dan de hartjesstrooisel op, de prikkertjes en het koekhandje. De hartjes staan symbool voor alle zieke kinderen, de dierenprikkers staan symbool voor de dierenliefhebber die Tijn was en het handkoekje staat symbool voor Tijns nagellakactie. Iedereen kan er verder vrije invulling aan geven. We geven wel de inténtie van de opmaak aan."



Ook bij Coolegem zelf komt het ijsje er alleen wat anders uit te zien ten opzichte van het idee van Onnou. "Ik draai namelijk geen blauw ijs", legt hij uit. "Ik denk er nu aan om op alle coupes de ik heb prikkertjes, slagroom en strooisel aan te brengen, zodat die allemaal 'Coupes Tijn' worden."



Lief

Coolegem benadrukt dat de ijssalons de Tijn-coupe niet gebruiken om een slaatje uit te slaan. "Van iedere verkochte ijscoupe doneren we een euro aan de Stichting Semmy - dat daarom spreekt van het 'liefste ijsje van Nederland' - en gaat naar kinderen met hersenstamkanker. Tijns ouders weten dit en ondersteunen het initiatief."