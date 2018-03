Prijzenregen in Brabant: jackpot van miljoen euro valt in Helmond en ruim vier ton gewonnen in Oss

OSS - Brabant is twee geluksvogels rijker. In Helmond viel de jackpot van een miljoen euro van de online loterij Miljoenenspel. En een klant van supermarkt Emté Heschepad in Oss heeft daarnaast 425 duizend euro gewonnen met een lot uit de Eurojackpot.

De Eurojackpot roept de eigenaar van het winnende lot in Oss op zich te melden om het bedrag te innen. Helaas voor de winnaar, de prijs is deze niet belastingvrij. Het nettobedrag is daardoor €297.229,20. Nog steeds geen straf om op de bankrekening gestort te krijgen natuurlijk.

De prijs die in Helmond is gevallen is wél belastingvrij. Omdat het lot online is gekocht hoeft deze geluksvogel zich ook niet te melden. De organisatie achter beide loterijen laat weten dat de identiteit van de winnaars niet bekend wordt gemaakt.