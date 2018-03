Antonio heeft de eerste asperges van de volle grond, want hij helpt de natuur een handje

DONGEN - Bij aspergekwekerij Van Beek in Dongen zijn maandag de eerste asperges van de volle grond gestoken. Het aspergeseizoen is daarmee extreem vroeg begonnen.

Antonio van Beek van de aspergekwekerij is trots. "Het is weer een mooi moment om de eerste asperges uit de grond te halen!"





Natuur een beetje helpen

De zachte winter is de oorzaak van de vroege oogst. Wat ook helpt is de verwarmde grond buiten op het land van Van Beek. "Wij hebben een verwarmingssysteem in de grond. Er stroomt warmwater door twee buizen langs de aspergeplant. Zo houden wij de temperatuur op zo'n zeventien graden. Het is niet valsspelen, maar de natuur een beetje helpen", besluit Antonio.