Wilde plannen voor gekapte populieren langs de A2: Dutch Mountains grootste houten gebouw ter wereld

Impressie van The Dutch Mountains. In 2020 moet het gebouw er staan. (Foto: Studio Marco Vermeulen).

VELDHOVEN - De kenmerkende populieren die langs de A2 tussen Boxtel en Best staan, worden gekapt. Ze zijn niet meer veilig, zo werd afgelopen week bekend. Maar nu is de vraag: wat moet er met al dat hout gebeuren? De initiatiefnemer van The Dutch Mountains, het grootste houten gebouw ter wereld dat in 2021 moet verrijzen in Veldhoven, hoopt het te kunnen gebruiken.

“Het zou doodzonde zijn als deze bomen naar Azië worden geëxporteerd”, zegt Lennart Graaff. Hij werd benaderd door een actiegroep van zes houtbedrijven die Nederlands hout in Nederland willen houden. Zij hopen dat Graaffs ambitieuze project uitkomst biedt voor de 1500 bomen die nu nog de A2 sieren. “Het is zonde als wij straks hout uit Finland moeten gebruiken, terwijl er gewoon een grote lading bruikbaar lading hout hier wordt gekapt.”

Geen veredelde blokhut

En er is veel hout nodig, want het gebouw wordt allesbehalve een veredelde blokhut. Het zal maar liefst 440 meter lang worden en moet meerdere bedrijven gaan huisvesten, maar ook appartementen, een conferentiecentrum en een hotel. Bovendien krijgt het de nodige technische snufjes.

"Bouwen met beton en staal zorgt voor heel veel CO2 uitstoot. Hout houdt CO2 juist vast", licht Graaff de keuze voor het bouwmateriaal toe. Want naast hightech moet het gebouw ook volledig duurzaam zijn.

Onderzoeken

Helemaal zeker dat de bomen gebruikt zullen worden is Graaff nog niet. “We gaan nu onderzoeken of het hout bruikbaar is. Binnen een paar weken hopen we te weten of dat zo is.”

Over de prijs zal dan nog onderhandeld moeten worden. “Ik ga zo snel mogelijk met Rijkswaterstaat praten om te kijken of we hier afspraken over kunnen maken.”