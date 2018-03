95 procent van uw afgedankte auto wordt opnieuw gebruikt, zelfs het shredderafval wordt gescheiden

HELMOND - Een auto gaat gemiddeld zo’n achttien jaar mee, daarna is je oud barrel rijp voor de sloop. Vervolgens wordt de auto gedemonteerd en worden onderdelen opnieuw gebruikt. Maar ook het restafval wordt gescheiden en dat levert weer nieuwe grondstoffen op.

Auto Recycling Nederland (ARN) in Helmond zorgt ervoor dat 95 procent van je auto een ‘nieuw leven’ krijgt. Per jaar worden zo’n 200.000 auto’s gedemonteerd. “De onderdelen die nog bruikbaar zijn, worden apart gehouden en kunnen in andere auto's worden gemonteerd. Het restmateriaal gaat vervolgens naar ARN”, zegt Kevin van Deijne van demontagebedrijf Van Deijne.

Bij ARN wordt het restant van de auto verder uiteengerafeld. Martijn Boelhouwer (ARN): “Het metaal gaat naar speciale verwerkingsbedrijven. Wat er dan nog overblijft, wordt met Post Shredder Technologie gescheiden en vermalen voor hergebruik. Tot 2011 werden deze materialen gestort of verbrand. Nu blijven er nog vier hoofdstromen over: mineralen, vezels, kunststof en metalen.”