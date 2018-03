Wel een nieuwe huisartsenpraktijk, geen vaste dokters: Stokhasselt al jaren zonder eigen huisarts

TILBURG - Het kantoor van de Montfortparochie in Tilburg wordt op het moment flink verbouwd. Het gebouw naast de kerk wordt de nieuwe huisartsenpraktijk in Stokhasselt, een deel van Tilburg-Noord. Een gespreid bed voor een of twee nieuwe huisartsen, maar die moeten zich nog wel melden.

De gemeente Tilburg, de zorgverzekeraars en de huisartsenvereniging hebben samen een stichting opgericht die verantwoordelijk is voor de bouw van de praktijkruimte. Joanne Molendijk van de stichting laat de nieuwe ruimte graag zien. Een balie, een laboratorium een wachtkamer en vier spreekkamers. De nieuwe praktijk is straks van alle gemakken voorzien. Het moet kandidaat-huisartsen over de streep trekken



Achterstandswijk is zwaar voor een arts

“Er zijn te weinig huisartsen en het is voor een arts moeilijk om zomaar een praktijk te beginnen. Dat is één van de redenen waarom Stokhasselt al vijf jaar zonder eigen huisarts zit”, zegt Molendijk. Daar komt bij dat Tilburg-Noord een achterstandswijk is en een arts die kan kiezen, kiest vaak liever voor een ander stadsdeel. Daar is het werk vaak minder zwaar.



De gemeente Tilburg ondersteunt het initiatief van de stichting van harte. “Een achterstandswijk? Ik noem Tilburg-Noord liever een kansenwijk”, zegt wethouder Hans Kokke. “Je kunt het ook zien als een uitdaging om hier als arts te werken.” Kokke is er van overtuigd dat er zich uiteindelijk snel huisartsen zullen melden die de nieuwe praktijk willen bevolken.



Bewoners zijn blij

Ook bewoners van de wijk reageren enthousiast op het initiatief. “Ik ben heel blij, want ik moet nu altijd naar een huisarts buiten de wijk”, zegt een bewoonster. “Als ze er maar wel voor zorgen dat mijn man er ook met zijn rolstoel binnen kan.” Ook andere bewoners zien de praktijk als een aanwinst.



In mei gaat de praktijk zijn deuren openen. Als er dan nog geen vaste huisarts is, zal er worden begonnen met enkele waarnemers.