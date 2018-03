Omgekomen vrouw Wernhout was gewaardeerde collega: 'de emoties lopen hoog op'

De politie doet onderzoek in de woning in Wernhout.

WERNHOUT - Het nieuws dat hun geliefde collega zaterdag is omgekomen in haar eigen huis, is bij het Zundertse bouwbedrijf Maas-Jacobs ingeslagen als een bom. De 46-jarige vrouw die zaterdagnacht in een woning in Wernhout werd gevonden, werkte al twintig jaar bij het bouwbedrijf als administratief medewerker.

“Het was een hele prettige, zeer gewaardeerde collega. Het nieuws is zo vers en onverwacht. We zijn geschokt en proberen het op dit moment te verwerken. De emoties lopen hoog op, we staan met collega’s schouder aan schouder,” aldus een woordvoerder van het bouwbedrijf.

LEES OOK: Dode vrouw gevonden in huis in Wernhout, politie houdt rekening met misdrijf

Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet bekend. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een 47-jarige verdachte man uit dezelfde plaats is aangehouden. De politie wil niet zeggen of het om de man van het slachtoffer gaat.