Bergen op Zoom niet opnieuw naar stembus na hertelling gemeenteraadsverkiezingen

BERGEN OP ZOOM - Uit de hertelling van de stemmen in de gemeente Bergen op Zoom is gebleken dat de partij GBWP één zetel minder heeft vergeleken met de voorlopige uitslag van afgelopen woensdag. De partij heeft nu geen tien, maar negen zetels. Het CDA kreeg er één zetel bij. Dat heeft burgemeester Frank Petter, hoofd van het centraal stembureau, maandag bekendgemaakt.

Bij de hertelling werd duidelijk dat er op meerdere stembureaus kleine verschillen waren, maar die waren te verwaarlozen. Alleen op het het stembureau Bergse plaat werden relevante verschillen geconstateerd. Daardoor ging de restzetel niet naar de GBWP maar naar het CDA. Het verschil tussen beide partijen was slechts een paar stemmen. De verkiezingsuitslag in Bergen op Zoom is nu definitief.

Petter: 'Weer stemmen per computer'

Burgemeester Petter gaat op korte termijn een brief sturen naar de regering. In die brief zal hij aandringen om af te stappen van het handmatig tellen. "Er sluipen te veel fouten in. Den Haag moet vaart maken met de herinvoering van het computerstemmen", aldus burgemeester Petter na afloop van de bekendmaking van de verkiezingsuitslag.











Burgemeester Petter liet ook weten dat hij nog deze week in gesprek gaat met de voorzitter van het stembureau 't Weike in Lepelstraat over hetgeen is misgegaan. Vooralsnog doet hij geen aangifte.

Wat ging er mis?

Bij drie van de 34 stembureaus in de gemeente zijn na afloop van de verkiezingen onrechtmatigheden geconstateerd. Daarop is besloten de stemmen te hertellen. Dat is het afgelopen weekend gebeurd.

Bij stembureau Stuijvenburgh in Bergen op Zoom bleek dat er twee stemmen niet waren terechtgekomen bij Maikel de Bekker van de lokale partij Lijst Linssen. En dat terwijl De Bekker op zichzelf had gestemd en ook zijn vrouw dat had gedaan. Lijsttrekker Ton Linssen diende hierover een klacht in die uiteindelijk leidde tot de hertelling.

LEES OOK: Maikel stemde op zichzelf, maar kreeg toch 0 stemmen: hertelling op stembureau Bergen op Zoom

Bij het stembureau in de brandweerkazerne in Halsteren hetzelfde verhaal. Ook hier bleken twee stemmen op kandidaat Daan Withagen niet terug te vinden in de einduitslag. Terwijl zijn vrouw twee keer op hem had gestemd, één stem namens haarzelf en één volmachtstem van haar man.

Het derde incident betrof het stembureau 't Weike in Lepelstraat. Hier kwamen ze er bij de telling achter dat het aantal stemkaarten niet klopte met het aantal stembiljetten. Daarop besloot de voorzitter om zelf twee biljetten in te vullen. Een stem ging daarbij naar het CDA en eentje naar de plaatselijke lijst GBWP. De voorzitter verzuimde hiervan melding te maken.

LEES OOK: Bergen op Zoom telt stemmen opnieuw, ‘geen fraude’, volgens burgemeester Petter

Uitslag

De definitieve verkiezingsuitslag (aantal zetels) in Bergen op Zoom is: GBWP 9, VVD 5, Lijst Linsen 4, CDA 4, D66 3, BSD 2, PvdA 2, GroenLinks 2, Steunpunt Bergen op Zoom 1 en SP 1.