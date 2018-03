Eeuwig zonde: hele broden en prima groente en fruit belanden in de afvalbak

TILBURG - Per persoon gooien we ieder jaar 41 kilo nog eetbaar voedsel weg. Dood- en doodzonde en daar moet wat aan gebeuren. Omroep Brabant duikt met het programma De Kliekjeskeuken in de wereld van voedselverspilling, te beginnen met ons afval, waar al het verspild voedsel in terecht komt.

41 kilo voedsel, 57 liter drinken, we gooien behoorlijk wat weg.



Ook de getallen rond de afvalstroom laten je duizelen. Daphne Nelson, chauffeur op de vuilniswagen: “Per dag rijd ik zo’n 13.000 kilo gft naar de vergister, in de zomer loopt dat nog verder op.” Dat groente-, fruit- en tuinafval bestaat deels uit nog eetbaar materiaal. “We zien hele broden en veel groente en fruit dat nog gewoon goed is. Mensen gooien dat gewoon weg”



Het gft-afval van de gemeentes Tilburg, Breda en Den Bosch komt samen in de vergister van Attero in Tilburg. “Wij verwerken hier jaarlijks 52 miljoen kilo afval”, vertelt Lars Huigen. “Dat is allemaal gft-huisafval”



Gaat het afval verloren? Nee. In de vergister wordt het gft-afval omgezet in groen gas en compost. Lars legt uit hoe:









“Dit is ons zwarte goud,” de bergen compost liggen te wachten naast de fabriek. “Dit gaat vooral naar de akkerbouw”. Ja, er gebeurt nog iets nuttigs met het afval. Maar toch is minder verspillen een stuk beter voor het milieu. Lars: "Het proces kost ook geld en kost ook energie.”



Deze hele week is De Kliekjeskeuken na het Brabant Nieuws op Omroep Brabant te zien. 2018 is in onze provincie het jaar van het voedsel, We Are Food. De maand Maart is die van ‘Samen tegen Voedselverspilling’.