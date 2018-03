Legionella gevonden in waterzuiveringsinstallatie Rendac in Son

SON - In de waterzuiveringsinstallatie van destructiebedrijf Rendac in Son is halverwege maart de legionellabacterie aangetroffen. Dat meldt de GGD Brabant-Zuidoost maandag. Het risico op besmetting is klein.

Rendac heeft volgens de GGD passende maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. In samenwerking met de GGD gaat het RIVM nog metingen verrichten. De Sonse Heideloop, waarop Rendac water loost, zal ook onderzocht worden.

Aanleiding voor onderzoek

Het aantal meldingen van legionellabesmetting was de afgelopen jaren hoger in de regio Eindhoven en Son en Breugel dan op basis van het landelijk gemiddelde te verwachten viel. De GGD startte daarom een onderzoek.

Eind 2017 werd in de Meierij ‘een afvalwaterzuiveringsinstallatie geïdentificeerd als bron voor een aantal legionellapatiënten in die regio’, zo meldt de GGD. Daarom heeft de GGD in de regio vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties onderzocht, waaronder dus ook de installatie van Rendac.

Legionella is niet over te dragen van mensen op mens. Volgens de GGD is er geen reden om het gebied rond Rendac te mijden.