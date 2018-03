Dode man in Helmond is vermoedelijk de sinds januari vermiste Emil (19)

HELMOND - De politie gaat er vanuit dat de dode die maandagochtend vroeg in Helmond is gevonden de sinds 11 januari vermiste Emil Szymborski (19) is. Dit laat een woordvoerder van de politie maandag weten.

Hoe de Poolse man om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Dit wordt onderzocht. De politie houdt wat dat betreft volgens een woordvoerder alle scenario’s open. Agenten zagen maandagochtend in een weiland aan de Steenovenweg een fiets staan. Dit trok hun aandacht. Toen ze gingen kijken, vonden ze bij de fiets de overleden man.

Hoelang het lichaam in het weiland heeft gelegen, kan de politie niet zeggen. Ook dit wordt onderzocht.

'Zorgelijke vermissing'

De politie sprak in januari over een ‘zorgelijke vermissing’. Ze vraagt mensen die meer kunnen vertellen over de zaak zich te melden.