Bernheze bereidt zich voor op hertelling stemmen

BERNHEZE - De gemeente Bernheze is bezig met het voorbereiden van een hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat laat een woordvoerder namens de gemeente maandag weten. De SP heeft de gemeente er officieel van op de hoogte gesteld dat de partij dinsdag in de vergadering van de gemeenteraad gaat vragen om zo’n hertelling.

Dit omdat er onduidelijkheid is over een aantal verschuivingen van stemmen tussen de voorlopige en de definitieve uitslag van de verkiezingen in Bernheze. Een rondje langs de verschillende partijen maakt duidelijk dat alle partijen voor zo’n hertelling zijn, meldt het Brabants Dagblad.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Bernheze momenteel ‘anticipeert op een hertelling’. “Zo worden mensen al benaderd om alle stemmen opnieuw te tellen”, geeft ze aan.

Hertelling woensdag

Wanneer de gemeenteraad dinsdagavond definitief besluit dat er een hertelling moet komen, dan wordt ‘alles op alles gezet' om dit woensdag te doen. Donderdag wordt namelijk de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Ook in Eindhoven valt dinsdag de beslissing over een hertelling van de stemmen. In Bergen op Zoom is dit al gebeurd.