ELE Rally wordt uitgebreid met cross country voor Dakar-terreinwagens

EINDHOVEN - De 54ste ELE Rally belooft op 1 en 2 juni een unieke editie te worden. Naast nostalgische klassiekers en razendsnelle moderne rallyauto’s komen er dit jaar voor het eerst ook terreinwagens uit de Dakar-rally naar Zuidoost-Brabant. Zij rijden in de gloednieuwe ELE Cross Country.

Nederlandse Dakar-liefhebbers kunnen zich elk jaar al verheugen op de strandrace van IJmuiden waar veel Bowlers, Toyota’s en Mitsubishi-terreinwagens in actie komen. In het eerste weekend van juni komt daar nu een mooie race op Brabantse bodem bij.

"Gezien het enorme enthousiasme in Brabant voor de cross country rallysport is het haast vreemd dat er hier tot nu toe geen cross country rally georganiseerd werd", zegt ELE-wedstrijdleider Radboud van Hoek. "Daar brengen we met de eerste editie van de ELE Cross Country verandering in."

Nieuwigheden

Het ELE-weekend kent nog meer nieuwigheden. Zo zullen diverse proeven worden aangepast om de rijders die extra uitdaging te bieden die nodig is om te presteren op topsportniveau.

Tracker in elke auto

Bovendien wordt het volgen van de wedstrijd nóg makkelijker. De Rallysafe App is terug van weggeweest en maakt het mogelijk de rallyauto’s live te volgen. Elke rallyauto wordt uitgerust met een tracker zodat direct zichtbaar is waar de auto's rijden of - bij pech onderweg - stilstaan.

ELE Rally krijgt toprijders

De fameuze ELE Rally blijft het hoofdgerecht van het ELE-weekend. Na 53 edities blijkt de aantrekkingskracht van de ELE Rally onverminderd groot. Dit jaar vormt de rally opnieuw de openingswedstrijd van de Eurol R5 Challenge.

Sterk deelnemersveld

Volgens Vincent van Dantzig, coördinator van de Challenge, is het deelnemersveld straks het sterkste in jaren. "We zijn met enkele toprijders in gesprek en we verwachten dat we de komende tijd nog een paar klinkende namen kunnen toevoegen aan de deelnemerslijst."

Regerend kampioen Hermen Kobus (Škoda), Bob de Jong en Martin van Iersel (beiden Hyundai) zijn al zeker van deelname net als Kevin van Deijne en Henk Vossen (beiden Ford). Dit lijstje wordt ongetwijfeld nog aangevuld met regionale, nationale en internationale namen voor de strijd om de winst in de 54e ELE Rally.