Meer geld voor defensie in Brabant, Ossendrecht en Alphen blijven open

OSSENDRECHT - Het kabinet wil de komende jaren fors investeren in helikopters, pantserwagens en personeel in Brabant. Ook is besloten de Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht open te houden, net als de munitieopslagplaats in Alphen. Dat staat in de defensienota die maandagmiddag is gepresenteerd.

In totaal investeert het kabinet landelijk 1,5 miljard euro extra. Heel veel is al bekend geworden of eerder uitgelekt. Dat gold nog niet voor de locaties Ossendrecht en Alphen.

Ossendrecht

De Koningin Wilhelminakazerne bestaat sinds 1952 en huisvestte ooit de rijopleiding van defensie, als ook een opvang voor asielzoekers. Sinds 2009 staat het vervallen complex leeg en was de toekomst onzeker. Defensie wil het graag houden, zo staat in de nota maar een bestemming is er niet in vermeld.

Naast het terrein aan de Putseweg zitten ook de politieschool en een schietbaan.

Alphen

In Alphen zit buiten het dorp sinds 1954 een ondergrondse munitieopslagplaats. De luchtmacht bewaarde er vroeger, en voor zover bekend nog steeds, bommen en raketten. Het was eerst de bedoeling om alle munitie naar de opslagplaats in Veenhuizen (Drenthe) te brengen maar dat is niet gebeurd. Volgens het Ministerie van Defensie ligt de opslag gunstig en strategisch, ook ten opzichte van vliegbasis Eindhoven.

Er werkt niemand meer in Alphen. Het terrein wordt wel dag en nacht bewaakt. Defensie gaat ook de munitievoorraden vergroten maar onbekend is of er meer in de bunkers komt te liggen.

Luchtmacht

Het kabinet heeft ook besloten dat er extra geld gaat naar de Koninklijke Luchtmacht in Noord Brabant. Vliegbasis Gilze-Rijen profiteert. Er gaat extra geld naar de helikopters zodat ze meer gebruikt kunnen worden dan nu.

De 28 Apache-gevechtsheli's worden gemoderniseerd. Er komen 3 Chinook-transportheli's bij (met de dubbele wieken), dat brengt het totaal op 20. Niet alles is gestationeerd in Brabant: een deel is permanent in Amerika voor oefeningen.

Landmacht

Voor de legerplaats Oirschot heeft de nota ook gevolgen. Defensie gaat voertuigen moderniseren. Het gaat onder meer om de Fennek (gepantserd verkenningsvoertuig), de CV90 (infanteriegevechtsvoertuig) en de Bushmaster (pantserwielvoertuig).

Defensie vervangt binnen de hele krijgsmacht gevechtsvesten, ballistische bescherming en handvuurwapens. Ook de handgedragen warmtebeeldkijker wordt vervangen. Die is onder meer in gebruik bij de commando's in Roosendaal. Vorig jaar was er veel kritiek op de gebrekkige uitrusting van de commando's, die kritiek kwam ook vanuit het korps zelf. In hoeverre de commando's of andere specifieke eenheden er op vooruit gaan is niet op te maken uit de nota.

KMA Breda

Er wordt ook meer geld uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek: 25 tot 100 miljoen euro per jaar. Over de verdeling is niks bekend maar de kans is groot dat er op de Koninklijke Miliaire Academie (KMA) in Breda wordt meegeprofiteerd.