Verdachte in cel voor beschieten huis Amethistdijk in Roosendaal

ROOSENDAAL - Voor de beschieting van een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal heeft de politie vorige maand al twee verdachten aangehouden. Een van hen, een man uit Roosendaal, zit nog vast op verdenking van poging tot moord of doodslag. Hij moet woensdag voor de raadkamer verschijnen. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bevestigd.

Volgens een woordvoerster van het OM is de tweede verdachte na zijn aanhouding vrij snel weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in de zaak. De Roosendaler die nu nog vast zit, werd naar nu blijkt op 21 februari in de cel gezet.

Kogel door rolluik

Op het huis aan in de wijk Kortendijk werden eind februari meerdere kogels afgevuurd. Een van de kogels doorboorde de brievenbus en het rolluik aan de voorkant. Er waren op het moment dat de knallen gehoord werden mensen in het huis, maar die raakten niet gewond.

Volgens burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal ging het om een conflict tussen Marokkaanse families over drugs. Hij sloot de huurwoning voor vier weken, maar de rechter draaide dat terug.

Diamantdijk

Eerder werd in deze ruzie ook al geschoten. De 30-jarige bewoner van het huis was daarbij verdachte in de zaak en was net een paar dagen vrij. Een 22-jarige Roosendaler werd destijds op de Diamantdijk beschoten en raakte gewond.

