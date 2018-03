Overvaller jaagt medewerkster zonnestudio Oss de stuipen op het lijf

OSS - Een overvaller heeft een medewerkster van een Zonnestudio in Oss de schrik van haar leven bezorgt. Hij dwong haar in december 2017 onder bedreiging van een mes de dagopbrengst af te staan.

De overval vond plaats op vrijdagavond 8 december, een van de eerste winterdagen dat het sneeuwde in Brabant. De overvaller had vooraf de omgeving verkend. Hij werd daarbij gestoord door een toevallige voorbijganger die wat vuil in een straatcontainer stopte. Kort daarna is de overvaller weer te zien op bewakingsbeelden.

Sun Care

Niet lang daarna stormt hij, kort voor acht uur, de zaak binnen van SunCare aan de Kazernestraat. Hij bedreigt de medewerkster met een mes en dwingt haar om de inhoud van de kassa in een plastic tas van Cool Cat te stoppen. Daarna vlucht hij naar buiten en loopt in de richting van de Goudmijnstraat.



Signalement

De dader droeg een petje met een opvallend embleem. Hij droeg een zwarte jas en had een trainingsbroek aan met waarschijnlijk een rode bies. Verder had hij zwarte sneakers met een etiket en zwarte handschoenen van het merk The North Face.

Wie een vermoeden heeft wie de dader is, kan contact opnemen met de politie: 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.