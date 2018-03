Els zag hoe haar Harry (68) hardlopend een rondje Nederland deed: 'Ik dacht dit is niet goed'

DEN BOSCH - Els van Hoorn moest het afgelopen jaar toezien hoe haar man Harry Barendse (68) uit Den Bosch al hardlopend de grenzen opzocht. Letterlijk. Want de 68-jarige gepensioneerde Bosschenaar rende langs alle grenzen van Nederland. Een totale afstand van maar liefst 1200 kilometer.

"Soms denk ik bij mezelf: 'dit is toch helemaal niet goed'", vertelt Els van Hoorn als ze het heeft over haar hardlopende man Harry Barendse. "Maar dan zei hij altijd tegen mij: 'ik ken mijn lichaam, ik weet hoe ik me voel'."

Harry had zichzelf het doel gesteld om langs alle grenzen van Nederland te rennen. Dat deed hij in negentien etappes met een gemiddelde afstand van 65 kilometer per etappe.

In het geheim

Harry weet helemaal niet dat zijn vrouw een boekje open doet over zijn hardloopavonturen. "Ik vertel het een beetje stiekem", zegt Els. "Ik vind het zo knap van hem dat ik het graag wil delen."

"Hij heeft vanaf zijn dertigste altijd gelopen. Op z'n 59ste begon hij met z'n eerste marathon."

Marathons over de hele wereld

Ondertussen heeft Harry al tal van marathons gerend, bijvoorbeeld de marathon van Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Barcelona en New York. "Zo begon het", zegt Els.

"Maar hij is het afgelopen jaar gestopt met werken en toen zocht hij een nieuw doel."

Met de bus

Harry plande zijn negentien hardlooproutes aan de randen van Nederland nauwkeurig. "Hij keek van tevoren naar het weer. Hij ging met het openbaar vervoer en keek hoe de buslijnen reden. Dan koos hij een dag uit."

"Soms was hij dan van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds op pad. Zeker als hij dan ging hardlopen in Friesland en met de bus weer terug moest."









'Hij ging altijd door'

Op 68-jarige leeftijd kan zo'n 1200 kilometer hardlopen in negentien verschillende etappes een behoorlijk pittig uitdaging zijn. "Eigenlijk ging het altijd goed, vertelt Els over haar man. "Hij heeft wel vaker gehad dat zijn benen zwaar waren maar hij ging altijd door."

"Hij heeft nooit pijntjes en hij geniet er echt van."

Achter de geraniums?

Ondertussen zijn alle grenzen van het land bereikt. Het is de 68-jarige Bosschenaar gelukt om alle uithoeken van Nederland af te gaan. Toch zal Harry niet zo snel achter de geraniums zitten. "We hebben een camperbusje gekocht en we gaan vier maanden naar Kreta", zegt Els.

"Veel mensen zeggen al: 'Aha, dan gaat hij Kreta rondrennen'. Op Kreta gaat hij zeker hardlopen en misschien al eens nadenken over zijn volgende doel."

Zo zagen de negentien routes van Harry Barendse eruit: