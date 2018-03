Straatrovers met pistool beroven fietsers op weg van Vlijmen naar Den Bosch

VLIJMEN/DEN BOSCH - Drie fietsers op weg van Vlijmen naar Den Bosch zijn in het weekeinde van 20 en 21 januari beroofd door straatrovers. De daders bedreigden hun slachtoffers met een pistool. De overvallen vonden plaats op zaterdag- en zondagavond en volgens de politie zijn de daders van Somalische afkomst.

De eerste overval vond plaats op zaterdagavond om tien voor negen. Een 21-jarige jongeman was op zijn fiets op weg van Vlijmen naar Den Bosch. Hij koos voor de route langs A59. Vlak voor de fietsbrug over de snelweg werd hij overvallen door twee jongemannen.

Het slachtoffer kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt en beleefde angstige momenten. Hij mest zijn bankpasje afgeven en werd gedwongen om zijn pincode te geven terwijl een overvaller met pistool zijn knieschijf dreigde kapot te schieten.



Pinnen

Nog geen kwartier later zijn er bewakingsbeelden van een man die bij de pinautomaat aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch stopt om geld op te nemen. Deze persoon rijdt op een damesfiets met fietsmandje aan het stuur. Gezien de korte tijd tussen de overval en het tijdstip van de geldopname, gaat de politie er vanuit dat het een van beide daders is.



Om kwart over tien die avond wordt er opnieuw geprobeerd om geld op te nemen met de gestolen bankpas. Dit keer bij een pinautomaat aan de Leeghwaterlaan in Den Bosch.

Volgens het signalement gaat om twee getinte daders. Beiden hadden een smal postuur, de ene was ongeveer 1.75 meter lang en had bruine ogen, de andere dader 1.85 meter. De overvallers droegen donkere kleding.

Tweede overval

Op vrijwel dezelfde plek op het fietspad is het zondagavond rond zeven uur opnieuw raak. Dit keer zijn het drie straatrovers. Ze bedreigen een echtpaar met een pistool en eisen geld terwijl ze de man en vrouw bedreigen met het vuurwapen. "Ik schiet jou, geld, geld!"

Een van de slachtoffers die wat Arabisch spreekt, herkende de spreektaal die de overvallers onder elkaar gebruikten. Ook de man en vrouw komen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf maar beleven wel een enorm traumatische ervaring die nog lang na dreunt.

De derde overvaller tijdens de laatste overval is een stukje langer van formaat dan de daders van de straatroof op zaterdagavond.

De politie is op zoek naar informatie die kan leiden naar de drie straatrovers. Mensen kunnen contact opnemen via 0800 - 6070 of via Meldt Misdaad Anoniem 0800 - 7000.