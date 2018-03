Meedoen aan het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt? Finalist Francis heeft tips!

KAATSHEUVEL - Het bakprogramma Heel Holland Bakt is op zoek naar nieuwe kandidaten. Alle meesterbakkers in spe hebben tot 15 april de tijd om zich in te schrijven. Francis Kuijk uit Kaatsheuvel weet als geen ander hoe spannend dat is: zelf was ze finalist in het vierde seizoen.

Wie wil deelnemen aan de voorselectie van het programma moet een vragenlijst invullen en foto's van zijn of haar eigen baksel inzenden. Zou Francis zelf weer meedoen? ”Toevallig vroeg mijn man vanochtend precies hetzelfde: zou jij je opnieuw aanmelden? Het antwoord is ‘ja, absoluut’.”

“Weet je, het is zo’n leuke ervaring. Je gaat in een hele andere situatie aan het bakken, namelijk op tv. Je ontmoet daarnaast mensen die dezelfde passie hebben én je daagt jezelf uit waardoor je enorm veel leert in een korte tijd."

Tips van Francis

Meedoen aan het programma luidde een flinke verandering in voor Francis. “Niet alleen qua bakken. Je weet nooit wat je kan voordat je het moet doen. Dat is echt een levensles die mij heeft geholpen om anders in het leven staan. En ik heb er veel nevenactiviteiten aan overgehouden.”

Francis heeft daarnaast nog wat tips voor mensen die twijfelen om mee te doen. “Gewoon doen. Gewoon aanmelden. Heb lef. Dat is het belangrijkste, want het is best wel spannend. Tweede tip: blijf dicht bij jezelf. Wat je doet, doe het goed. Dat zijn de belangrijkste dingen.”

Wanneer het nieuwe seizoen begint is nog niet duidelijk.