De ene chauffeur redt de andere uit de sloot na aanrijding, weer raak op kruising Geffen

GEFFEN - Een chauffeur van een bestelbusje heeft na een aanrijding de andere automobilist gered uit een sloot. Het ongeval gebeurde maandag laat op de middag op de kruising Vreestraat - Kruiskampweg in Geffen.

De automobilist die in de sloot belandde, hing na de botsing ondersteboven met zijn hoofd in het water. Door snel te handelen, wist de bestuurder van het bestelbusje hem te redden.



Het slachtoffer raakte lichtgewond en was bij kennis na de aanrijding. Hij werd voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De kruising Vreestraat- Kruiskampweg in Geffen staat bekend als gevaarlijk. In het verleden zijn er al vaker aanrijdingen gebeurd.