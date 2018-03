Kersverse vader Romero meldt zich met kleine oogjes op groepstraining PSV

EINDHOVEN - Met ongetwijfeld flink wat slaaptekort maar met gepaste trots is Maximiliano Romero maandag als kersverse vader teruggekeerd op het trainingsveld van PSV.

De negentienjarige Argentijnse aanvaller had vorige week van de clubleiding toestemming gekregen om bij de geboorte van zijn zoontje in zijn geboorteland te zijn. Via Instagram stuurde Romero vervolgens de eerste foto's van Tahiel Benjamin de wereld in.

Nog geen debuut

Romero wacht bij PSV nog altijd op zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht. Eerder deze maand moest hij diverse trainingen laten schieten vanwege een bovenbeenblessure. De spits kwam deze winter over van het Argentijnse Vélez Sarsfield, maar de fans van de koploper in de Eredivisie hebben hem tot nu toe alleen nog maar op de training kunnen bewonderen.

Blik op NAC

PSV bereidt zich met een flink uitgedunde selectie voor op het thuisduel met NAC Breda van aanstaande zaterdag (aftrap 19.45 uur). Zo miste trainer Phillip Cocu alle spelers die begin deze week nog interlandverplichtingen met hun nationale ploeg hebben.

De selectiespelers Daniel Schwaab, Marco van Ginkel, Jorrit Hendrix, Dereck Luckassen, Joshua Brenet, Luuk de Jong, Dante Rigo, Nicolas Isimat-Mirin en Gastón Pereiro waren maandag wel van de partij.