Zaak vermoorde Henk Baum: wie zat in deze Ford Fiësta?

SCHAIJK - De politie speurt naar de inzittenden van een donkerblauwe Ford Fiësta in de zaak van de vermoorde Henk Baum. In Bureau Brabant werd maandagavond een oproep gedaan aan het publiek om met informatie te komen over de wagen of de inzittenden.

Baum werd donderdag 22 maart kort voor drie uur 's middags doodgeschoten langs de Rijksweg in Schaijk. Het slachtoffer werd korte tijd later door twee jongens op de fiets gevonden. Hij lag in zijn lichtgrijze Porsche Panamera onder het ecoduct Maashorst.

In de buurt trof de politie de verlaten Ford Fiësta ST aan op een onverharde weg die in het verlengde ligt van de Weversweg in Zeeland. De politie wil achterhalen of de auto in verband staat met de moordzaak. Mogelijk dat het voertuig nieuwe aanknopingspunten oplevert in het onderzoek.

Een dag na de schietpartij langs de Rijksweg, deed de politie via social media al een verzoek om informatie aan te leveren. Dat leidde tot zeker tien tips, die allemaal worden uitgezocht. Aan het onderzoek werken zo’n twintig rechercheurs.

Marktplaats

De website Boevennieuws.nl weet te melden dat de Porsche van Baum te koop stond op Marktplaats.nl. De exclusieve wagen werd aangeboden op het account van autobedrijf Baum in Oss.