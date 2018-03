Slachtoffers ongeluk Helmond begraven in Roemenië

CARACAL - Adina, Aurel en Cosmin, drie van de Roemeense slachtoffers van het fatale verkeersongeluk op de N270 bij Helmond, zijn maandag begraven in hun vaderland. Gisteren kwamen de lichamen aan in Caracal, de geboorteplaats van de drie.

Er waren honderden mensen aanwezig om de drie slachtoffers een laatste eer te bewijzen, zo schrijven Roemeense journalisten die aanwezig waren op de begrafenis.

Fataal verkeersongeluk

Precies een week geleden botste een busje dat onderweg was van Van Rooi Meat in Helmond naar een slaapgelegenheid in het Duitse Goch frontaal op een vrachtwagen. Van de acht inzittenden komen er vijf om het leven, onder wie Adina, Aurel en Cosmin.

Adina en Aurel laten Darius, hun zoontje van twee jaar, achter. Cosmin, de broer van Adina, laat zijn verloofde Andreea achter. Zij zat ook in het busje, maar overleefde de klap.

Compleet in shock schreef Andreea eerder een emotioneel bericht op sociale media. ‘Wat moet ik met mijn pijn? Hij zou mij naar het altaar brengen. We werkten hard om onze droom waar te maken. Waarom God? Waarom wilde je ze allemaal bij je hebben?’

Herdenking in Helmond

Vrijdagavond kwamen collega's en vrienden die in Nederland verblijven al bij elkaar. In het crematorium in Helmond werd een afscheidsdienst georganiseerd. Tientallen mensen staken daar een kaarsje aan en legden bloemen neer.

Vervolgens werden zondag de lichamen naar Roemenië gebracht. De werkgever van de arbeidsmigranten hielp daarbij, in samenwerking met het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Caracal in rouw

Het stadsbestuur van Caracal laat vandaag weten in rouw te zijn. 'In deze triesten tijden betuigen wij onze oprechte medeleven aan alle nabestaanden', zo schrijven ze.