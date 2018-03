Huis stort in na rioolwerkzaamheden, 'Ik weet ook niet wat we nu moeten doen'

MADE - De gevel van een huis in Made is maandag volledig ingestort. De bewoner van het huis was bezig met rioolwerkzaamheden toen er opeens een harde klap klonk.

"Je kunt je voorstellen dat ik momenteel andere dingen aan mijn hoofd heb", laat Theo Verhoeven, de eigenaar van het huis aan de Blockmekerstraat in Made, weten als we hem bellen. Hij was bezig met het vernieuwen van de riolering toen het helemaal mis ging.

"Ik sta echt even bij te komen. Ik weet ook niet wat we nu gaan doen, ik kijk er nog maar eens even goed naar want misschien staat het er straks niet meer", aldus de vrouw van Theo.

Uit het niets stortte de zijkant van zijn woning in. "We zijn momenteel druk bezig met het stutten van het huis."





Bouwbedrijf schiet te hulp

De eigenaar krijgt hulp van Patrick Stoop van het gelijknamige bouwbedrijf. Samen zijn ze bezig het huis te stutten. "Dat is nu het belangrijkste", laat Stoop weten. "En dat er geen waterschade komt. Het water is ondertussen afgesloten."

In eerste instantie werd er nog over gedacht om het dak eraf te halen. Maar er is besloten om dat toch niet te doen.

Niemand in het huis

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Er was in ieder geval niemand in de woning aanwezig toen de gevel instortte. Naast het huis heeft Verhoeven een kledingbedrijf.

De brandweer is ter plekke om assistentie te verlenen. De straat is afgezet.