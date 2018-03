Gran Casino Nuland tot einde seizoen nieuwe shirtsponsor van FC Den Bosch

DEN BOSCH - FC Den Bosch sluit het huidige seizoen af met een nieuwe hoofdsponsor. Met ingang van de eerstvolgende thuiswedstrijd prijkt de naam Van der Valk hotel Nuland-’s-Hertogenbosch en het nieuwe bijbehorende Gran Casino op het shirt van de club.

Gran Casino Nuland neemt op het Bossche shirt de plaats in van aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel. Het sponsorcontract met de hotelketen, dat al vele jaren partner van de club is, geldt nadrukkelijk voor drie maanden en er is geen optie voor een langere periode afgesproken. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat FC Den Bosch momenteel een grondige reorganisatie ondergaat.

Naamsbekendheid

Frank Kastelijns, algemeen directeur van Gran Casino Nuland, hoopt de komende weken flink in naamsbekendheid te groeien door de deal. "Uiteraard kent iedereen Van der Valk, maar Gran Casino kan nog wel wat naamsbekendheid gebruiken.”

Nieuw shirt tegen MVV

FC Den Bosch speelt komende vrijdag voor het eerst in het nieuwe shirt. De ploeg van trainer Wil Boesen neemt het dan op eigen veld op tegen MVV (aftrap 20.00 uur).

[Op bovenstaande foto staan van links naar rechts architect Michel Cancio, Frank Kastelijns, Vincent van der Valk, Wendy van der Valk en Paul van der Kraan]