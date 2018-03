A67 naar Venlo langer dicht, overpompen gevaarlijke lading duurt tot diep in de nacht

ASTEN - De snelweg naar Venlo blijft zeker tot dinsdagochtend twee uur dicht. Dat is het gevolg van een ongeluk op de A67 eerder op de dag. Dat heeft Rijkswaterstaat maandagavond laten weten.

De snelweg is afgesloten tussen Asten en Helden in Limburg. De afsluiting is het gevolg van een ongeluk eerder op de dag waarbij een tankwagen met naftaleen was betrokken. Het duurt langer dan verwacht om deze gevaarlijke stof over te pompen.





Het verkeer dat nu nog vaststaat, wordt omgeleid via de afrit bij Asten. Dat zorgt voor veel verkeersopstoppingen op de lokale wegen. Reizigers wordt geadviseerd om te rijden via Weert en Roermond.