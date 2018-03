Captain Van Dijk scoort en helpt Oranje aan ruime oefenzege op Portugal

GENÈVE - Het Nederlands elftal heeft maandagavond in Genève zijn eerste overwinning onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman behaald. Mede door een doelpunt van Virgil van Dijk klopte Oranje Portugal in het Zwisterse Genève met 3-0.

Oranje legde de basis voor de zege in de eerste helft. Al na twaalf minuten opende Memphis Depay de score na een fraaie aanval over de rechterflank. Portugal had daarna het meeste balbezit, maar Oranje was gevaarlijker. Zeven minuten voor rust verdubbelde Ryan Babel met een harde kopbal de marge na een voorzet van Matthijs de Ligt.

Scorende aanvoerder

Diezelfde De Ligt bereidde ook Oranje's derde treffer voor: hij stelde aanvoerder Virgil van Dijk op slag van rust in staat hard en zuiver uit te halen: 0-3. Van Dijk werd door die treffer de 28ste aanvoerder in de Oranje-historie met minstens één doelpunt achter zijn naam.

Het vlammende schot van de Bredanaar betekende zijn eerste doelpunt in Oranje. Van Dijk speelde tegen Portugal zijn achttiende interland. "Deze zege geeft een fantastisch gevoel", reageerde Van Dijk na afloop voor de camera's van Veronica. "We wilden laten zien wat we waard waren, dat we veel kwaliteit hebben en een goeie groep hebben. Dat is zeker in de eerste helft gelukt."



Cillessen houdt de nul

Na rust was Portugal veel alerter en gevaarlijker dan in de eerste helft, maar tot scoren kwam de regerend Europees kampioen niet, mede door enkele fraaie reddingen van Oranie-doelman Jasper Cillessen. Bij Oranje maakten invallers Guus Til (van AZ) en Justin Kluivert (Ajax) hun Oranje-debuut in de tweede helft. Portugal eindigde de ontmoeting met tien man na twee gele kaarten voor Joao Cancelo.

Selfies met Cristiano Ronaldo

Het spel lag in de tweede helft twee keer even stil nadat supporters in het Stade de Genève het veld op waren gerend om een selfie met de Portugese superster Cristiano Ronaldo te maken. De aanvaller van Real Madrid, in het verleden goed voor vier goals tegen Oranje, maakte in de 68ste minuut plaats voor João Moutinho zonder voor al te veel doelgevaar te hebben gezorgd.

Zeven wijzigingen

Het Nederlands elftal begon tegen Portugal met zeven andere spelers in de basis dan afgelopen vrijdag tegen Engeland (0-1). Jasper Cillessen, Kenny Tete, Nathan Aké, Tonny Vilhena, Donny van de Beek, Davy Pröpper en Ryan Babel kregen een kans van Koeman. Jeroen Zoet, Hans Hateboer, Stefan de Vrij, Patrick van Aanholt, Kevin Strootman, Quincy Promes en Bas Dost belandden op de bank.

Balans opmaken

Oranje speelt zijn volgende interlands op 31 mei tegen Slowakije en op 4 juni tegen Italië. Na die twee wedstrijden wil Koeman de balans opmaken. De bondscoach moet dan bepalen hoe Oranje vanaf september tegen Frankrijk en Duitsland in de Nations League gaat voetballen en met welke spelers.