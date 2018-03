Broers Eddy en Peter zijn allebei Nederlands kampioen biljarten

CUIJK - Het zijn de toppers van Cuijk, de broers Eddy en Peter Verhoeven. De twee werden allebei Nederlands kampioen biljarten. Eddy in de tweede klasse driebanden groot en broer Peter één klasse lager. Wie van de 2 is de beste? “Mijn broer vind hem, maar daar denk ik anders over”, lacht Eddy.

Eddy (56), de oudste van de twee, werd afgelopen zondag kampioen. Zijn broer Peter (49) was daar natuurlijk bij. “Ik was de laatste wedstrijd van mijn broer afgelopen zondag meer gespannen dan mijn broer”, zegt Peter. “Hij heeft het geflikt. Netjes.” Vijf weken daarvoor veroverde Peter de titel in zijn klasse.

Met de paplepel ingegoten

Het biljarten is de twee broers met de paplepel ingegoten. “Mijn ouders hadden vroeger een café. Wij begonnen allemaal te biljarten. Dat vonden we een leuk spelletje”, vertelt Eddy. Toch was het biljartvirus er niet altijd. Peter heeft 25 jaar lang niet gebiljart. Tot vier jaar geleden had hij zelfs nog nooit driebanden gespeeld. En ook Eddy liet zestien jaar lang de keu staan.

Links of rechts krijten

Maar nu de broers weer spelen gaat het dus erg goed. Komend seizoen komen de twee broers allebei uit in de tweede klasse. Ondanks een Nederlandse titel liep Eddy promotie mis. “Dat zal de eerste keer zijn dat we in een officiële wedstrijd tegenover elkaar staan. Ik denk dat we het elkaar allebei wel gunnen. Maar we zullen ook allebei de strijd aan gaan om de betere te zijn”, zegt Peter.

En dan kunnen ze eindelijk een belangrijk twistpunt beslechten: Wat is beter, krijten met je linker of je rechterhand? “Volgens hem is links krijten het beste want daar is hij kampioen mee geworden”, zegt Eddy. “Maar ja, ik ben met rechts krijten nu ook kampioen geworden.” Peter: “Komend seizoen gaan we het uitmaken.”