Onderbroekenverkoper uit Waalre is Nederlands kampioen pitchen

UTRECHT - Onderbroekenverkoper Thom Uildriks (18) uit Waalre is maandagavond Nederlands kampioen pitchen geworden. Hij liet in de finale twee concurrenten achter zich.

Thom slaagde in zijn laatste pitch om de jury binnen één minuut te overtuigen. In een eerdere ronde kreeg hij daar nog twee minuten de tijd voor. Ook die ging als een speer. Een goede pitch mag namelijk niet veel langer duren en is er op gericht dat je mensen met een strak verhaal weet te overtuigen dat je een goed product in handen hebt.

Zenuwen kende Thom niet of nauwelijks. "Voor de laatste pitch krijg je een kwartier de tijd om je voor te bereiden. Dat is een kwestie van accepteren en improviseren. Toen ik eenmaal bezig was, vloog het in rap tempo voorbij."

Cheque

Met de eerste plek winnen Thom en zijn compagnon Spijk Geene (19) uit Eindhoven een cheque ter waarde van 10.000 euro aan diensten. Ze kunnen voor dat bedrag hulp en ondersteuning van deskundigen krijgen om hun bedrijfje Boxrs4ALL uit te bouwen.

Voor startende ondernemers zoals Thom en Spijk is dat van levensbelang. Jonge bedrijfjes hebben vaak moeite om de juiste geldschieter(s) te vinden en gaan hierdoor soms ten onder, hoe goed hun product of idee ook is.

