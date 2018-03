Door de passie van Gera is er nu ook een Passion in Waalwijk

WAALWIJK - De passie van de Langstraat is het Waalwijkse antwoord op The Passion, de landelijke tv-hit van de EO. Gera de Jong van het koor Phonè zag de Passion op tv: “En dat vond ik zo mooi. Dat moeten we ook gewoon hier in Waalwijk doen! Ik weet niet waar ik begin of hoe ik het moet aanpakken, maar we gaan het gewoon doen”. De voorbereiding kostte haar twee jaar, maar maandag werd dan toch echt de generale repetitie gehouden.

En uiteraard, het verhaal is hetzelfde en er is ook een groot wit kruis waarmee over straat wordt gelopen. Het grote verschil met de Hilversumse productie is toch wel dat het in Waalwijk in een kerk wordt gespeeld. Wat wel zorgt voor een bijzonder akoestiek en sfeer.



Vloggers en volgers

De Waalwijkers hebben er wel hun eigen draai aangegeven. “We beginnen met kijkje op de Langstraat. We laten even zien waar Jezus nu naar toekomt,” aldus de Jong. “Verder hebben we wat eigentijdse elementen toegevoegd. Jezus vertelde verhalen en tegenwoordig hebben we de vloggers, met ook veel volgers. Dat is een link die we leggen.”



Barabas is gekleed in een oranje overval. “Nadat ik vrij gelaten wordt, roept de menigte: kruisig hem! Kruisig hem! En dat is wat er op twitter eigenlijk ook gebeurt,” weet Barabas. “Eigenlijk geven we daar onze ongezouten mening en vaak zonder een goede reden.”



Kerk

De passie van de Langstraat is op woensdag 28 maart in de Kerk aan de haven in Waalwijk