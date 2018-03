Auto slaat over de kop op A2 bij Vught

VUGHT - Op de A2 bij Vught is dinsdagochtend een auto over de kop geslagen. Twee rijstroken moesten een tijdlang dicht, waardoor tijdens de spits een lange file ontstond. De vertraging bedroeg tachtig minuten.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. De bestuurster van de auto die over de kop sloeg, klapte achterop een auto die moest inhouden door filevorming.

Iemand die het ongeluk zag gebeuren, is Sander van Gils. "Ik zag een stuk of tien auto's voor me dat een auto niet meer kon uitwijken voor een file. De auto sloeg over de kop." Samen met een aantal anderen snelde hij naar de auto toe. "We kregen de deur niet open, toen hebben we een ruit ingetikt. De vrouw kon er toen zelf uit klimmen."

De vrouw werd in een ambulance behandeld. "Ze had vooral een paar snijwonden van het glas."